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Культура

"Звезды советского экрана": Людмила Аринина

"Звезды советского экрана": Людмила Аринина

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Листая июньский номер журнала "Советский экран" за 1987 год, оказавшись на развороте 8-й и 9-й страниц, читатели невольно расплывались в улыбке. Со снимков на них смотрела та, кого узнавала с одного взгляда вся страна – актриса Людмила Аринина, похожая на чью-то соседку, на тетушку, на продавщицу или на учительницу из школы.

Автор статьи объяснял: об актрисе попросили написать сами читатели. Якобы Аринина часто появляется на экране, но никто о ней толком ничего не знает.

Кто помог простой официантке Людмиле Арининой стать актрисой? Какая трагедия случилась с ее мужем на войне? И почему режиссер Иосиф Шапиро заставлял Аринину фальшиво петь в кадре? Почему Людмила Аринина чуть не отказалась от роли в фильме "На всю оставшуюся жизнь"? Как ей – единственной – удалось сохранить дружеские отношения с Людмилой Гурченко на съемках фильма "Любимая женщина механика Гаврилова"? И какой фильм сделал Аринину самой желанной бабушкой для детей всего Советского Союза?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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