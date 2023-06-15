"Звезды советского экрана": мода в советском кино

Любая уважающая себя советская модница знала – найти самые актуальные наряды можно на страницах журнала "Советский экран". Яркие обложки, кадры из фильмов и фотографии с кинофестивалей нередко становились для многих поводом заглянуть к знакомой портнихе. Но не меньше было в стране граждан, кого гонка за модными веяниями и фасонами страшно раздражала.

Редакция "Советского экрана" решила поставить точку в многолетнем споре и предложила своим читателям порассуждать – они "за" или "против" моды. За что Тамара Макарова постоянно ругала Людмилу Гурченко? Из-за чего Михаил Козаков ненавидел своего героя в фильме "Человек-амфибия"? Кто создавал костюмы для героини Натальи Селезневой в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Из чего шили одежду для главных героинь фильма "Москва слезам не верит"? Как шедевр Владимира Меньшова ввел в Америке моду на белые носочки? И перед кем из советских актеров Пьер Карден стоял на коленях?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".