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14 июня, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": Алексей Смирнов

"Звезды советского экрана": Алексей Смирнов

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В январе 1967 года в свежем номере журнала "Советский экран" зрителям приготовили новогодний подарок – журнал впервые разместил фото актера Алексея Смирнова – человека с удивительнейшей судьбой. Он играл в самых кассовых фильмах, а главный журнал страны о кино, как будто, его не замечал. Впрочем, актеру было достаточно и того, что его обожают зрители. Но даже самые преданные поклонники Алексея Смирнова не знали, какие тайны хранит прошлое актера, и почему он не горит желанием их раскрывать.

За что Александр Демьяненко невзлюбил Алексея Смирнова? Почему актер, вернувшись с фронта, разорвал отношения с невестой? По какой причине режиссеру фильма "В бой идут одни старики" не разрешали брать его на роль Макарыча? Почему собирались вырезать эпизод погони из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"? Как на съемках "Айболита 66" Алексея Смирнова донимали пиявки? И отчего умер актер?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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