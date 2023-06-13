"Звезды советского экрана": "Приходите завтра..."

Весна 1963 года для советских деятелей культуры выдалась непростой. Никита Хрущев за 10 лет до этого инициировал оттепель, а теперь вдруг обрушился на молодых поэтов, художников и кинематографистов, обвиняя их в безыдейности.

В это сложное время редакция журнала "Советский экран" решила напомнить ретивым чиновникам историю с недавней кинопремьерой, которую пытались запретить, а она обернулась небывалым успехом. В майском номере опубликовали доброжелательную рецензию на фильм "Приходите завтра...".

Правда ли, что режиссер Иван Пырьев мстил актрисе Савиновой за отказ в интимной близости? Как режиссер Евгений Ташков отстоял свою жену на главную роль в картине "Приходите завтра"? Кто придумал шутку со Станиславским и Немировичем-Данченко? Как от голоса актрисы полопались стекла в окнах Одесской консерватории? И почему Анатолий Папанов говорит в фильме чужим голосом?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".