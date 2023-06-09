"Звезды советского экрана": "Сибириада"

В июле 1979 года в кругах отечественных кинематографистов бурно обсуждали свежую новость. Дело в том, что в Каннах с большим успехом прошел показ фильма Андрона Кончаловского "Сибириада".

Тем временем редакцию журнала "Советский экран" завалили письмами с вопросами от читателей: "О чем этот фильм? Почему его полюбили на Западе?" Редакция не могла не откликнуться и в свежем номере напечатала интервью с режиссером эпопеи. "Мой фильм о том, как человек творит историю", скромно заявил режиссер.

Кого из голливудских актрис приглашал в картину Андрон Кончаловский? От чего впал в бешенство Виталий Соломин? Как документ за подписью Сталина выручил Павла Кадочникова? Что развеселило Никиту Михалкова во время откровенной сцены? Как родинка на щеке Алексея Косыгина повлияла на фильм? И из-за чего на Каннском кинофестивале разразился скандал?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".