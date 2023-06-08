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08 июня, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": "Слезы капали"

"Звезды советского экрана": "Слезы капали"

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Бескрайняя гладь озера сливается с холодным осенним небом, и посреди этой голубизны стоит черная неприкаянная фигура Евгения Леонова. Фото, от которого пробивает озноб, – его опубликовали в февральском номере журнала "Советский экран" за 1982 год в рубрике "Идут съемки".

Речь шла о будущей картине любимого советскими зрителями режиссера Георгия Данелии. Все с нетерпением ждут ее выхода в прокат, и даже подумать не могут, что на этот раз фильм не вызовет даже легкую улыбку.

Какие невзгоды заставили Георгия Данелию обратиться к сказкам Андерсена? Что увидел Данелия на "том свете"? Как Евгений Леонов стал главным талисманом Данелии? Как Данелия спас сердце Евгения Леонова? Зачем Леонов сбежал из больницы? И из-за чего поссорились режиссер Георгий Данелия и композитор Гия Канчели?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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