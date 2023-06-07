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Культура

"Звезды советского экрана": Аркадий Арканов

"Звезды советского экрана": Аркадий Арканов

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В журнале "Советский экран" за 1989 год нашлось место сатирику Аркадию Арканову. Благодаря телепередаче "Вокруг смеха" импозантного писателя и юмориста хорошо знали в лицо.

Из-за чего на свадьбе Аркадия Арканова и Майи Кристалинской разразился скандал? Почему юморист скрывал свою настоящую фамилию? Как Арканов помог Андрею Миронову и Александру Ширвиндту стать режиссерами? Зачем сатирик решил сниматься в кино? И какой известный мультфильм был создан по его сценарию? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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