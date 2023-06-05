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Культура

"Звезды советского экрана": Людмила Марченко

"Звезды советского экрана": Людмила Марченко

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Ее сравнивали с Одри Хепберн и Вивьен Ли. Взглянув на портрет этой девушки с обворожительной улыбкой, украсивший обложку журнала "Советский экран", ни один мужчина не мог остаться равнодушным. Имя прекрасной незнакомки – Людмила Марченко, ей всего 19 лет. В марте 1959 года второкурсница ВГИКа только заявила о себе, когда снялась у Льва Кулиджанова в фильме "Отчий дом". И критики, и зрители не сомневались, что юную актрису ждет блестящее будущее.

Почему Людмилу Марченко не хотели утверждать на главную роль в фильме "Отчий дом"? Чем для нее обернулся роман с Олегом Стриженовым? Какое прозвище актриса получила во время съемок в картине "Мой младший брат"? Почему ее перестали снимать в кино? И что ей подарил Владимир Высоцкий?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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