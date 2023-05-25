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"Звезды советского экрана": "Начало"

"Звезды советского экрана": "Начало"

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В мае 1971 года журнал "Советский экран" подвел итоги традиционного конкурса зрительских симпатий. Лучшей актрисой читатели назвали Инну Чурикову, сыгравшую главную роль в киноленте "Начало" режиссера Глеба Панфилова. Портрет победительницы конкурса украсил обложку "Советского экрана", а сама картина заняла почетное третье место в номинации "Лучший фильм 1970 года". Критики в один голос стали называть начинающего режиссера Панфилова состоявшимся мастером, а актрису Чурикову – восходящей звездой.

С какими приключениями Глеб Панфилов искал актрису для своего дебютного фильма? Как Жанна Д’Арк чуть не превратилась в Мирандолину? Каким образом режиссеру помогла его комсомольская юность? Почему многие роли в фильме "Начало" играли непрофессиональные актеры? Как Инна Чурикова прямо во время съемок вышла замуж? И каким правилам хорошего тона картина "Начало" научила советский народ?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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