"Звезды советского экрана": "31 июня"

В 1981 году знаменитому советскому композитору Александру Зацепину исполнилось 55 лет. Творческие союзы и министерства никак не отреагировали на это событие, правительство тоже не расщедрилось на награды, но юбиляр ничего такого и не требовал. Ему хватало того, что народ его музыку обожает. Однако журнал о кино "Советский экран" не мог остаться в стороне и в октябрьском номере дал большое интервью с композитором. Зацепин рассказал о многом и даже коснулся очень щекотливой темы, которая волновала миллионы зрителей.

Почему исчез с экранов фильм "31 июня", песни из которого вызвали у всей страны восторг? Кто настоящий автор фильма "31 июня"? Почему музыкальная сказка для взрослых вдруг стала антисоветской? Где нашли достойную замену Алле Пугачевой? Почему Николай Еременко ни разу не поцеловался с партнершей? И по какой причине Людмила Власова не осталась в США вместе с мужем Александром Годуновым?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".