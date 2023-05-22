Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Дайте жалобную книгу"

"Звезды советского экрана": "Дайте жалобную книгу"

"Тайны кино": "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "12 стульев"

Корейский триллер "Охота" вышел в российский прокат

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ открылась выставка в честь 110-летия российской анимации

Новости часа: 153 тысячи поездок совершили пользователи велопроката в Москве

"В главной роли": Елена Цыплакова

"Раскрывая тайны звезд": Григорий Чухрай

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за 600 тысяч долларов

"Откройте, Давид": Дарья Повереннова

"Сити": премьера фильма "Хитровка. Знак четырех"

"Дайте жалобную книгу!" – в начале 1960-х эту фразу часто можно было услышать во многих советских кафе и магазинах, однако сотрудники не спешили выполнять требования недовольных посетителей. Призвать к порядку работников сферы обслуживания решили в Госкино с помощью одноименного кино-фельетона, о котором в ноябре 1964 года на своих страницах рассказал журнал "Советский экран". В героях этого фильма многие читатели узнали себя.

Кому из коллег Эльдар Рязанов передал "привет" с экрана? За что на режиссера обиделся Евгений Моргунов? Кто устроил стриптиз на съемках? Как рисковал жизнью оператор картины на Камчатке? И почему фильм "Дайте жалобную книгу" пролежал на полке 15 лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика