"Звезды советского экрана": "Дайте жалобную книгу"

"Дайте жалобную книгу!" – в начале 1960-х эту фразу часто можно было услышать во многих советских кафе и магазинах, однако сотрудники не спешили выполнять требования недовольных посетителей. Призвать к порядку работников сферы обслуживания решили в Госкино с помощью одноименного кино-фельетона, о котором в ноябре 1964 года на своих страницах рассказал журнал "Советский экран". В героях этого фильма многие читатели узнали себя.

Кому из коллег Эльдар Рязанов передал "привет" с экрана? За что на режиссера обиделся Евгений Моргунов? Кто устроил стриптиз на съемках? Как рисковал жизнью оператор картины на Камчатке? И почему фильм "Дайте жалобную книгу" пролежал на полке 15 лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".