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"Звезды советского экрана": музыка Исаака Шварца в кино

"Звезды советского экрана": музыка Исаака Шварца в кино

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"Он мог бы стать путешественником, врачом, строителем или даже писателем, если бы не его пристрастие к музыке", – так о композиторе Исааке Шварце сказал его коллега Булат Окуджава в июле 1983 года в статье журнала "Советский экран". Кстати, музыку Шварца нередко приписывали Окуджаве, однако композитора это никогда не обижало.

Как песня Исаака Шварца "Ваше благородие, госпожа удача" помогла картине "Белое солнце пустыни" попасть на экран? Как ангел свалился на голову композитору? Какой фильм открыл для него дорогу в мировое кино? Какую из песен Владимира Высоцкого приписывают Исааку Шварцу? И что вдохновило Булата Окуджаву для припева к песне "Женюсь" из фильма "Соломенная шляпка"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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