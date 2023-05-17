"Звезды советского экрана": Александр Леньков

Сентябрь 1977 года. На этот раз журнал "Советский экран" решил обсудить со своими читателями премьеру фильма "Отпуск, который не состоялся". Автор статьи отчаянно ругал картину, но хвалил Александра Ленькова: "Несмотря на то, что режиссер картины решил пойти по накатанному пути кинематографических традиций и приемов, актерам удалось успешно преодолеть эти штампы. В первую очередь это относится к Александру Ленькову, сыгравшему Андрея. Как жаль, что наши кинематографисты так долго использовали задорную инфантильную внешность Ленькова, не предоставляя ему больших возможностей в кадре!"

Как благодаря твисту Александр Леньков оказался на съемках у Эльдара Рязанова фильма "Дайте жалобную книгу"? Как он помогал строить карьеру Марине Нееловой? Какой вклад актер внес в столичную моду? Почему Леньков так сильно хотел сыграть папу Дениски Кораблева в фильме "По секрету всему свету"? Чем актер не нравился себе в юности? И что он придумал для своего героя в "Зимней вишне"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".