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"Звезды советского экрана": Александр Леньков

"Звезды советского экрана": Александр Леньков

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Сентябрь 1977 года. На этот раз журнал "Советский экран" решил обсудить со своими читателями премьеру фильма "Отпуск, который не состоялся". Автор статьи отчаянно ругал картину, но хвалил Александра Ленькова: "Несмотря на то, что режиссер картины решил пойти по накатанному пути кинематографических традиций и приемов, актерам удалось успешно преодолеть эти штампы. В первую очередь это относится к Александру Ленькову, сыгравшему Андрея. Как жаль, что наши кинематографисты так долго использовали задорную инфантильную внешность Ленькова, не предоставляя ему больших возможностей в кадре!"

Как благодаря твисту Александр Леньков оказался на съемках у Эльдара Рязанова фильма "Дайте жалобную книгу"? Как он помогал строить карьеру Марине Нееловой? Какой вклад актер внес в столичную моду? Почему Леньков так сильно хотел сыграть папу Дениски Кораблева в фильме "По секрету всему свету"? Чем актер не нравился себе в юности? И что он придумал для своего героя в "Зимней вишне"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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