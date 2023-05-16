"Звезды советского экрана": песни о Москве из советских фильмов

В январе 1962 года героем свежего выпуска журнала "Советский экран" стал не какой-то знаменитый режиссер или подающая надежды актриса, а целый город.

"Москва! Как много в этом звуке", – пушкинская строчка дала статье название. Впрочем, Москве часто признавались в любви, особенно люди творческие. Ей посвящали песни, многим из которых нашлось место не только на эстраде, но и в кино.

Почему люди отказывались отпускать со сцены Леонида Утесова? В какой комедии Леонид Куравлев исполнил "Подмосковные вечера"? В какой столице мира очень любили играть в ресторанах песню "Московские окна"? Кто был первым исполнителем песни "Я шагаю по Москве"? Какое женское имя стало модным после премьеры фильма "Москва слезам не верит"? И за что Татьяна Анциферова обиделась на композитора Александру Пахмутову?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".