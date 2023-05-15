"Звезды советского экрана": Наталья Аринбасарова

В ноябрьском номере журнала "Советский экран" за 1970 год целый разворот был посвящен актрисе Наталье Аринбасаровой. Здесь кадры из фильмов с ее участием и большой портрет актрисы. Аринбасарову называют восточной принцессой отечественного кино, покорившей зрителей с самой первой своей работы в фильме "Первый учитель".

Как забывчивость режиссера Кончаловского привела Наталью Аринбасарову на большой экран? С какой болезнью ей пришлось бороться на съемках фильма "Первый учитель" и почему она плакала каждый день? Из-за чего на Аринбасарову обозлились казахские актрисы? В какой роли она переиграла самого Никиту Михалкова? И как у Аринбасаровой пропал дар речи во время съемок фильма "Транссибирский экспресс"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".