"Звезды советского экрана": "Морозко"

В марте 1965 года в журнале "Советский экран" вышел цветной фоторепортаж под названием "Сказка для счастья". Советские граждане читали статью с особым интересом, ведь премьера фильма, о котором ведет речь журналист, состоялась ровно в эти дни.

Это новая работа режиссера Александра Роу "Морозко". Оказалось, что подробности создания сказки "Морозко" были далеко не сказочными. Испытания погодой, безответная любовь, съемки с риском для жизни и многое другое осталось за кадром.

Зачем создатели фильма "Морозко" организовали на съемках зоопарк? Как Георгий Милляр спас картину? Как избушку научили двигаться и танцевать? Почему Инна Чурикова хотела бросить кино после премьеры "Морозко"? И что она ела во время съемок эпизода в лесу?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".