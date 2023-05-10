"Звезды советского экрана": конкурс на лучшие фильм и актеров 1977 года

Май 1978 года. В этом месяце журнал "Советский экран" традиционно подводит итоги своего конкурса, в котором читатели узнают, какие фильмы и чья актерская игра за предыдущий прокатный сезон больше всего пришлись по душе отечественным зрителям.

Тогда в номинации "Актриса года" победу отпраздновала еще неизвестная, но очень притягательная и талантливая Наталья Гундарева. Лучшим актером публика назвала Александра Калягина. А лучшим фильмом года – "Белый Бим, черное ухо".

Как Наталья Гундарева подшучивала над своей полнотой? Какое условие поставил Никита Михалков Александру Калягину прежде, чем утвердить его на роль Михаила Платонова? Зачем собаке была нужна пленка Кодак? Как на съемках "Неоконченной пьесы для механического пианино" Александр Калягин влюбился? Почему Вячеслав Тихонов уступил ему в борьбе за звание "Актер года"? И как вышло, что всеми любимый пес Степка, сыгравший Бима, повторил несчастную судьбу своего экранного героя?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".