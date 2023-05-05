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Культура

"Звезды советского экрана": фильмы, в которых поет Людмила Гурченко

"Звезды советского экрана": фильмы, в которых поет Людмила Гурченко

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"Природа отмерила ей все, что могла: красоту и обаяние, удивительное чувство ритма, редкую пластичность и музыкальность. А еще – голос…", – все эти слова из статьи о Людмиле Гурченко.

Весной 1978 года портрет одной из главных див отечественного кино украсил обложку журнала "Советский экран". Листая странички свежего выпуска, киноманы невольно напевали себе под нос: "Пять минут, пять минут…". Эти строчки прочно ассоциировались со всем, что делала Гурченко на экране.

За что Василий Шукшин осуждал Людмилу Гурченко? Как перед ней извинился Эльдар Рязанов? Кто едва не сделал ее инвалидом? Почему Станислав Любшин не хотел петь для Людмилы Гурченко во время съемок фильма "Пять вечеров"? Какая песня стала ее личным гимном? И почему кинобенефис актрисы "Рецепт ее молодости" не удался? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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