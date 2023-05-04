"Звезды советского экрана": "Женя, Женечка и "катюша"

Постоянные читатели журнала "Советский экран", которые в апреле 1966 года открывали свежий номер, знали, что обязательно нужно долистать до середины, так как там всегда помещали заметки о новых съемках. В этот раз речь зашла о новой комедии на военную тему.

Редакция уверял, что герой будет попадать в невероятные ситуации, но выходить из них победителем, все персонажи останутся в живых, а любовь восторжествует. Сообщалось также, что соавтор сценария Булат Окуджава сочинил для фильма тексты песен.

В каком фильме – еще до "Жени, Женечки и "катюши" – Владимир Мотыль хотел снять Олега Даля? Почему Булат Окуджава отказывался стать соавтором сценария? Каким образом режиссер напугал одного начальника из Госкино? Что вытворял Олег Даль на съемках? Где Мотыль нашел свою Женечку? И зачем он послал дорогую телеграмму Председателю Совета министров СССР?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".