"Звезды советского экрана": Николай Гриценко

В августе 1957 года главный журнал СССР о кино "Советский экран" искал новые формы. В этот раз на 15-й странице редакция разместила несколько шаржей и эпиграмм, одна из которых посвящена популярному артисту Николаю Гриценко. Звучала она так: "Отметить нужно обязательно факт, несомненно утешительный: хотя герои отрицательны, их исполнитель – положительный".

За что в Киевском театральном институте Николая Гриценко назвали "дезертиром"? Как реальная шпионская история не позволила закончить фильм, где снимались брат и сестра Гриценко? Правда ли, что Николай Гриценко не прочел ни одной книги? Почему после фильма "Большая семья" Николая Гриценко стали называть идеальным негодяем и подлецом? И каким образом актер веселил и пугал коллег по Вахтанговской сцене своими импровизациями?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".