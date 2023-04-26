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Культура

"Звезды советского экрана": фильмы, в которых поет Валерий Золотухин

"Звезды советского экрана": фильмы, в которых поет Валерий Золотухин

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Когда весенним днем вышел свежий номер журнала "Советский экран" за 1976 год, читатели бросились его раскупать. На обложке – такой непривычно серьезный Валерий Золотухин.

Публике куда ближе было совсем другое расположение духа у актера – такое, как в его фильмах, когда душа нараспашку. Какие песни Высоцкого "были навеяны" Золотухиным? Кто требовал от актера петь "плохо"? Как Золотухин довел до слез Марину Влади? Какие песни в легендарных комедиях Гайдая спел Валерий Золотухин? Почему он не хотел играть Моцарта? И из-за чего поссорились Золотухин и Высоцкий? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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