"Звезды советского экрана": "Золушка"

В июле 1968 года главный журнал страны о кино "Советский экран" опубликовал на своих страницах интервью с актрисой, которую зрители называли просто: "наша Золушка". Именно о съемках фильма "Золушка" Янина Жеймо и решила рассказать своим многочисленным поклонникам. Кажется, что она должна была стать актрисой, хотя бы только для того, чтобы сыграть эту, главную, роль в своей жизни.

Почему сказку о Золушке не сделали цветной? По какой причине на съемках постоянно ругались и дрались Фаина Раневская и Эраст Гарин? Как одно тонкое решение режиссеров замаскировало истинный возраст Янины Жеймо? Какой грешок водился за актером Эрастом Гариным? Чем начальству не угодила Фея-Крестная? И что за драгоценность пропала на съемках у Фаины Раневской?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".