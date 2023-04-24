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"Звезды советского экрана": Борис Андреев

"Звезды советского экрана": Борис Андреев

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Он сидит на скамейке где-то в парке. В глазах хитринка. И, словно бы повернулся к зрителю только для того, чтобы рассказать очередную байку о своих бесконечных похождениях. Таким увидели Бориса Андреева читатели ноябрьского номера журнала "Советский экран" за 1962 год. Легендарному актеру той осенью присвоили звание Народного артиста Советского Союза. В связи с этим вышла поздравительная статья, в которой перечислены все роли артиста, а их к тому моменту было больше 40.

Как нелепая случайность переделала концовку "Тараса Бульбы"? Рецепт какого чая Борис Андреев рекомендовал друзьям? Почему он женился на первой встречной? Как спас от голода Марка Бернеса? Зачем собирался убить Михаила Ромма? И как Бориса Андреева нашла заветная роль Короля Лира?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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