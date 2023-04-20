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"Звезды советского экрана": Валентина Теличкина

"Звезды советского экрана": Валентина Теличкина

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Осенью 1968 года в стране праздновали юбилей молодежной коммунистической организации – комсомола, которому исполнялось 50 лет. К этой дате подготовились и кинематографисты. На обложке ноябрьского номера журнала "Советский экран" поместили кадр из нового фильма "Первая девушка", о юной деревенской комсомолке, которую сыграла молодая актриса Валентина Теличкина.

Почему Теличкина разочаровала деревенских земляков своей первой ролью в кино? Как зрители продлили жизнь ее персонажа еще на один фильм? Какая реплика из фильма "Начало" поставила актрису в неловкое положение? Как Теличкина придумала начало "Пяти вечеров"? Почему актриса так поздно стала матерью? И чем ее удивил режиссер фильма "Васса"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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