"Звезды советского экрана": "Крепкий орешек"

В девятом номере журнала "Советский экран" за 1968 год читатели обнаружили критическую статью про новую комедию режиссера Теодора Вульфовича "Крепкий орешек". Этот фильм многие уже успели посмотреть в кинотеатрах и теперь с интересом принялись читать обзор. Однако статья оказалась довольно язвительной.

Едкие насмешки автора текста тогда у многих вызвали недоумение, ведь зал во время просмотра фильма буквально взрывался от смеха. Что сделал режиссер "Крепкого орешка", чтобы ему разрешили снять комедию о войне? Как съемки в старинном монастыре обогатили актеров? И как вышло, что после успешной премьеры комедию "Крепкий орешек" запретили к показу?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".