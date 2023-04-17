"Звезды советского экрана": сценаристы на съемочной площадке

"Как уловить в сценарии и перенести в фильм дыхание самой жизни? Как ярче, полнее и увлекательные выразить идеи и чувства? И как разглядеть в потоке времени характеры и лица героев?" – эти вопросы в январе 1982 года обсуждали лучшие кинодраматурги страны и охотно делились своими мыслями с читателями журнала "Советский экран".

Какая примета предсказала успех фильма "Я шагаю по Москве"? Как драматурги Юлий Дунский и Валерий Фрид искали пропавшего друга с помощью картины "Служили два товарища"? Как Марк Захаров помог спасти от провала сценарий "Белого солнца пустыни"? На какую хитрость пошли Никита Михалков и драматург Виктор Мережко, чтобы уговорить Нонну Мордюкову сняться в фильме "Родня"? И из-за чего Станислав Садальский поссорился со сценаристом картины "Белые росы"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".