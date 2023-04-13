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"Звезды советского экрана": "Мужики"

"Звезды советского экрана": "Мужики"

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В октябре 1981 года на обложке свежего выпуска журнала "Советский экран" изобразили Александра Михайлова. Судьба этого актера запросто могла бы лечь в основу киносценария. На театральную сцену он спустился с корабельной палубы. Переквалифицироваться из моряка в актеры задача не из простых, но Михайлов не подкачал.

Советские кинозрители полюбили его всей душой. А главное издание страны о кино анонсировало новый фильм с его участием. Это премьера – "Мужики". Там Михайлову досталась совсем несвойственная ему роль, от которой актер поначалу хотел даже отказаться.

Какую премию Александру Михайлову выписал лично товарищ Леонид Брежнев? Кто такой "Мумука" и почему его боятся дети? Правда ли, что на съемках у Искры Бабич и Александра Михайлова случился роман? Какие киношные хитрости использовала режиссер, чтобы заставить детей плакать, а собаку бежать за такси? И почему исполнительница роли Полины не захотела учиться на актрису?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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