"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Павла Арсенова

В мартовском номере журнала "Советский экран" за 1977 год читатели наткнулись на большую статью. Режиссер Павел Арсенов рассказывал о музыке в своих фильмах. Он вспоминал, как его еще мальчишкой пленяли мелодии, звучащие с экрана в кинотеатре. А теперь песни из его собственных картин распевает вся страна.

У кого отбил жену режиссер Павел Арсенов? Как скандал с Валентиной Малявиной повлиял на сюжет фильма "Король-олень"? Какая трагедия разрушила отношения Малявиной и Арсенова? Почему суеверные актеры отказывались сниматься в фильме "С любимыми не расставайтесь"? Как режиссер выкручивался в условиях жесткой экономии на съемках "Гостьи из будущего"? И на какую хитрость пошел, чтобы заполучить в свой фильм Михаила Кононова и Вячеслава Невинного?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".