"Звезды советского экрана": Борис Чирков

В августе 1981 года журнал "Советский экран" поздравил Бориса Чиркова с 80-летием и опубликовал целую галерею кадров из фильмов, в которых народный артист СССР сыграл роли, ставшие классикой отечественного кино. За долгую жизнь Чирков снялся в 70 картинах, а всенародная слава к нему пришла сразу же после выхода на экраны фильма "Юность Максима".

Почему журналистам газеты "Правда" не понравилась работа Чиркова в фильме "Юность Максима"? Как начинающий актер учился говорить по-русски? Почему Эрасту Гарину пришлось уступить Чиркову главную роль в фильме? По чьему приказу сотрудники НКВД задержали Бориса Чиркова? Как Николай Крючков изменил личную жизнь Чиркова? И почему знаменитый актер мечтал об отрицательных ролях?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".