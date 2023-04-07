"Звезды советского экрана": любимые женщины Андрея Тарковского

Вокруг творчества Андрея Тарковского всегда было множество споров. В апреле 1982 года журнал "Советский экран" попробовал написать свой "портрет мастера" – именно так называлась рубрика, посвященная одному из удивительных режиссеров советского кинематографа.

Многие критики и зрители считали, что женщина в фильмах Тарковского нужна, чтобы показать силу любви к мужчине, нежели человека, как такового. Автор статьи завел разговор о фильме "Солярис" и зорко подметил: "В картине совесть предстает в образе женщины, утраченной и любимой, преданной тобой и бесконечно преданной тебе, любящей и уходящей в бессмертие".

Почему после триумфа в картине "Иваново детство" Валентина Малявина больше не снималась у Андрея Тарковского? Из-за чего Марианна Вертинская отказывалась играть в его фильмах? Как режиссер пытался "сбить с пути" свою первую жену Ирму Рауш? На какую хитрость пошла Наталья Бондарчук, чтобы сыграть роль Хари в фильме "Солярис"? Чем Маргарита Терехова расстроила Тарковского на съемках? И за что вторая жена режиссера – Лариса – отомстила оператору Георгию Рербергу?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".