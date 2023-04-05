"Звезды советского экрана": "Курьер"

Апрельским днем 1987 года в Москве перед кафе-стекляшкой "Турист" на улице Кирова (ныне Мясницкой) царил ажиотаж. Там и в обычное время было не протолкнуться из-за неформалов, избравших это заведение местом для своих встреч. А в этот раз творилось что-то невообразимое: подростки окружили парня с журналом "Советский экран" в руках. Всем хотелось посмотреть свежий номер, где рассказывалось о фильме "Курьер".

Из-за чего Федор Дунаевский и Карен Шахназаров поссорились на пробах? Как Инну Чурикову доводил до слез ее экранный сын и каким образом режиссеру удалось их помирить? Кого Карен Шахназаров разыскивал по отделениям милиции? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".