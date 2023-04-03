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03 апреля, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": наши в Каннах

"Звезды советского экрана": наши в Каннах

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12-й номер журнала "Советский экран" за 1958 год был по-настоящему историческим. Все благодаря статье о победе отечественного фильма на Каннском кинофестивале. "Летят журавли" на лазурном берегу получил главный приз конкурса – Золотую пальмовую ветвь. Кто-то радовался, что советское кино наконец признали на Западе, ведь это была не первая попытка советских кинематографистов покорить Канны.

Как Людмила Целиковская спасла Клару Лучко перед поездкой в Канны? В каком конкурсе Ирина Скобцева победила Ким Новак? Почему после получения Золотой пальмой ветви Татьяне Самойловой на родине перекрыли кислород? Как танец на приеме Каннского кинофестиваля чуть не перечеркнул карьеру Ларисы Лужиной? Зачем Тарковский прямо на набережной Круазет разорвал платье Натальи Бондарчук? И почему в Каннах никто не хотел разговаривать с Людмилой Гурченко?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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