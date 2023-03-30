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30 марта, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Ильи Авербаха

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Ильи Авербаха

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Декабрь 1977 года. Пока вся страна кружится в предновогодней суете, на "Ленфильме" вовсю идут съемки.

"Я сначала сомневался: играть ли эту роль?" – поделился с корреспондентом журнала "Советский экран" актер Юрий Богатырев. "Филиппок показался мне слабовольным. И только сейчас, оказавшись на съемочной площадке, я стал лучше понимать своего героя. Это фигура трогательная, возможно, трагикомическая..."

Речь шла о новом фильме Ильи Авербаха "Объяснение в любви". Те, кто был лично знаком с режиссером, в каждом из его героев невольно узнавали самого Авербаха.

Почему Илья Авербах предпочел кино профессии врача? Какую роль Михаил Глузский считал лучшей в своей фильмографии? С какой целью Авербах опекал юную актрису Светлану Смирнову? Как с легкой руки Светланы Крючковой появился фильм "Фантазии Фарятьева"? Во время каких съемок режиссер забыл встретить с самолета свою возлюбленную? И какой фильм Авербах так и не снял?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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