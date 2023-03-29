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Культура

"Звезды советского экрана": волшебные фильмы Александра Роу

"Звезды советского экрана": волшебные фильмы Александра Роу

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"Звезды советского экрана": Эдита Пьеха в кино

Декабрь 1959-го года. Близится Новый год – праздник, который всех от мала до велика погружает в атмосферу волшебства. В свежем номере журнала "Советский экран" решили поместить очерк о режиссере Александре Роу. Все свое творчество этот человек посвятил одной цели: создавать на экране сказку, чтобы в ее атмосферу погружались зрители любого возраста.

Откуда у Александра Роу такая необычная фамилия? Кто изготовил Змея Горыныча для фильма "Василиса Прекрасная"? Почему на съемках "Кащея Бессмертного" пришлось завязывать глаза лошади? Какой фильм Александру Роу удалось снять только через 13 лет после первой попытки? И зачем Георгий Милляр на съемках "Морозко" занимался гимнастикой с шестом?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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