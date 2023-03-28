Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": Эдита Пьеха в кино

"Звезды советского экрана": Эдита Пьеха в кино

"Тайны кино": Валерий Фрид и Юлий Дунский, Юрий Клепиков, Александр Бородянский

"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму

В Театре Наций прошла встреча Евгения Миронова с пассажирами "Доброго автобуса"

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

Новости часа: ВСУ выпустили по ДНР свыше 100 тыс боеприпасов с начала СВО

Москвичам рассказали об открытии обновленного Дома-музея Чехова

"The City": новый сериал "Актрисы" выйдет на онлайн-платформах

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Октябрь 1974 года. В рубрике "Критический дневник" журнала "Советский экран" зашла речь об одной из недавних премьер. Как и герои фильма "Неисправимый лгун", зрители долго не могли поверить своим глазам. Одна из ярчайших звезд советской эстрады теперь покоряет киноэкран.

Как "Капитал" Маркса помог Эдите Пьехе выучить русский язык? За что ей пришлось бороться с Майей Булгаковой? Почему Пьеха наотрез отказалась сниматься в откровенной сцене в картине "Судьба резидента"? Какая песня оказалась Эдите Пьехе "не по зубам"? Что задолжали Георгию Вицину любимые сценаристы Гайдая? И зачем позвали Светлану Светличную озвучивать героиню Пьехи в фильме "Бриллианты для диктатуры пролетариата"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика