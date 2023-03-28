"Звезды советского экрана": Эдита Пьеха в кино

Октябрь 1974 года. В рубрике "Критический дневник" журнала "Советский экран" зашла речь об одной из недавних премьер. Как и герои фильма "Неисправимый лгун", зрители долго не могли поверить своим глазам. Одна из ярчайших звезд советской эстрады теперь покоряет киноэкран.

Как "Капитал" Маркса помог Эдите Пьехе выучить русский язык? За что ей пришлось бороться с Майей Булгаковой? Почему Пьеха наотрез отказалась сниматься в откровенной сцене в картине "Судьба резидента"? Какая песня оказалась Эдите Пьехе "не по зубам"? Что задолжали Георгию Вицину любимые сценаристы Гайдая? И зачем позвали Светлану Светличную озвучивать героиню Пьехи в фильме "Бриллианты для диктатуры пролетариата"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".