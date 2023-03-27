"Звезды советского экрана": "Александр Невский"

В августовском номере журнала "Советский экран" за 1973 год целый разворот был посвящен тому, кого в статье назвали "Артистом века". Действительно, Николай Черкасов не нуждался в отдельном представлении. Среди кинообразов, созданных Черкасовым, зрители первым делом вспоминали его Александра Невского. Фильм с таким названием хоть и рассказывал историю, уходящую в глубь веков, но для советских людей, а особенно для тех, кто прошел Великую Отечественную войну, был практически сакральным.

Как фильм "Александр Невский" спас Сергея Эйзенштейна от тюрьмы? Почему Сталин распорядился изменить финальную сцену картины? Как вышло, что картина могла разрушить отношения между двумя странами? Из-за чего Николай Черкасов устроил скандал во время съемок Ледового побоища? Почему в прокат выпустили черновую версию фильма "Александр Невский"? И как портрет актера Черкасова оказался на ордене Великой Отечественной войны?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".