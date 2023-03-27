Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Александр Невский"

"Звезды советского экрана": "Александр Невский"

"Тайны нашей эстрады": как "Сябры" смогли выйти из тени "Песняров"

"Тайны кино": "Вам и не снилось", "Чудак из пятого "Б", "Личное дело судьи Ивановой"

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

В российский прокат выйдет сериал "Актрисы"

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Алексея Жаркова

Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

"Цыпкин, ты достал!": Семен Барков и Григорий Артамонов

"The City": главной кинопремьерой стал фильм "Джон Уик 4"

В августовском номере журнала "Советский экран" за 1973 год целый разворот был посвящен тому, кого в статье назвали "Артистом века". Действительно, Николай Черкасов не нуждался в отдельном представлении. Среди кинообразов, созданных Черкасовым, зрители первым делом вспоминали его Александра Невского. Фильм с таким названием хоть и рассказывал историю, уходящую в глубь веков, но для советских людей, а особенно для тех, кто прошел Великую Отечественную войну, был практически сакральным.

Как фильм "Александр Невский" спас Сергея Эйзенштейна от тюрьмы? Почему Сталин распорядился изменить финальную сцену картины? Как вышло, что картина могла разрушить отношения между двумя странами? Из-за чего Николай Черкасов устроил скандал во время съемок Ледового побоища? Почему в прокат выпустили черновую версию фильма "Александр Невский"? И как портрет актера Черкасова оказался на ордене Великой Отечественной войны?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика