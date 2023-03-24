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24 марта, 18:05

Культура

"Звезды советского экрана": "Иваново детство"

"Звезды советского экрана": "Иваново детство"

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"Звезды советского экрана": "Гардемарины, вперед!"

"Пусть это никогда не повторится". Статья с таким названием вышла в новом номере журнала "Советский экран" в начале июня 1962 года. Разворот был посвящен дебютной картине молодого режиссера Андрея Тарковского. Еще ни сам режиссер, ни его киногруппа, ни критики не догадываются, что фильм о юном разведчике и его потерянном детстве произведет настоящий фурор не только в СССР, но и во всем мире.

Почему Николай Бурляев сравнивал работу у Тарковского с кругами ада Данте? Каким образом суровые условия съемок привели Евгения Жарикова под венец? Был ли у Валентины Малявиной роман с режиссером "Иванова детства"? Как она поссорила Кончаловского и Тарковского? И какую сумму Тарковский вернул в бюджет киностудии?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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