"Звезды советского экрана": "Гардемарины, вперед!"

1 января 1988 года на телеэкраны страны вышел приключенческий фильм "Гардемарины, вперед!". Создатели картины с нетерпением ждали реакции публики, но оглушительного успеха в тот день не случилось.

Выждав пару месяцев, ленту повторили. После чего молодых актеров, сыгравших в ней главные роли, буквально накрыло волной всенародной славы. Пусть не сразу, но зрители влюбились в фильм и теперь заваливали артистов письмами. Разумеется, на такую противоречивую премьеру не мог не отреагировать журнал "Советский экран". На обложке свежего мартовского номера за 1988 год разместили кадры, теперь уже знакомые всей стране.

Как Светлана Дружинина убедилась, что рукописи не горят? Какой эпизод никак не давался Михаилу Боярскому? Почему эпизод с погоней чуть не обернулся трагедией? Как Сергея Жигунова призвали в армию прямо со съемок? И зачем в сцене свидания в лесу актрису Ольгу Машную привязывали за ногу?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".