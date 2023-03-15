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Культура

"Звезды советского экрана": "Гамлет"

"Звезды советского экрана": "Гамлет"

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В июле 1963 года весь мир готовился к празднованию большого события – 400-летию английского драматурга Уильяма Шекспира. Не остались в стороне и советские кинематографисты – на "Ленфильме" тогда полном ходом шли съемки шекспировского "Гамлета".

Почему Иннокентий Смоктуновский хотел отказаться от роли Гамлета? Чем пьеса настолько не угодила Иосифу Сталину, что он наложил на нее запрет? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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