"Звезды советского экрана": "Гамлет"

В июле 1963 года весь мир готовился к празднованию большого события – 400-летию английского драматурга Уильяма Шекспира. Не остались в стороне и советские кинематографисты – на "Ленфильме" тогда полном ходом шли съемки шекспировского "Гамлета".

Почему Иннокентий Смоктуновский хотел отказаться от роли Гамлета? Чем пьеса настолько не угодила Иосифу Сталину, что он наложил на нее запрет? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".