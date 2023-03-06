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06 марта, 18:25

Культура

"Звезды советского экрана": актерская династия Санаевых

"Звезды советского экрана": актерская династия Санаевых

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Январь 1984 года. "Положение свое считаю чрезвычайно сложным и даже незавидным", – сокрушался на страницах журнала "Советский экран" режиссер Вадим Дербенев. Накануне премьеры детектива "Тайна "Черных дроздов" ему предстояло рассказать о фильме, но – ни слова о сюжете.

Читателям оставалось одно – разглядывать фотографии со съемок. В импозантном миллионере Джордже Фортескью они мигом узнали Всеволода Санаева – легенду отечественного кино. Рядом из-за спины Юрия Беляева выглядывала Елена Санаева. Отец и дочь уже не в первый раз снимались вместе.

Из-за чего Всеволод Санаев чуть не погиб на съемках фильма "Волга-Волга"? Как Елена Санаева повлияла на карьеру отца? Какой совет Всеволод Санаев дал своей дочери в начале карьеры? Какую роль он так и не сыграл у Василия Шукшина? И почему Елена Санаева была готова отказаться от главной роли в фильме "Чучело"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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