"Звезды советского экрана": "Обыкновенное чудо"

Ноябрь 1986 года. Кутаясь в шарфы от холодного ветра, тысячи советских граждан спешат по своим делам. Замерзшие люди делают остановку лишь у киоска "Союзпечать", чтобы приобрести журнал "Советский экран". Листая свежий номер, читатели останавливаются на большом интервью Марка Захарова, который вспоминает, как проходили съемки музыкальной комедии "Обыкновенное чудо".

Почему Марк Захаров не хотел снимать "Обыкновенное чудо"? Что он придумал, чтобы Юрий Соломин и Екатерина Васильева согласились работать над фильмом? Как эта картина помогла композитору Геннадию Гладкову пережить беду? Как Александр Абдулов обманул режиссера, и почему это едва не закончилось трагедией? И как Марк Захаров учил Евгению Симонову стрелять?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".