"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Тарасова

Храбрый Айвенго, прекрасная леди Ровена, благородный Робин Гуд. Эти имена, хорошо знакомыми с детства. По словам Вальтера Скотта, читателей манит чистый светильник рыцарства, помогающий распознавать, что благородно, а что – низко. Так в ноябре 1982 года режиссер Сергей Тарасов представил читателям журнала "Советский экран" свой новый фильм – "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

Как Сергей Тарасов выручил Светлану Немоляеву? Кто спас фильм "Вертикаль" от провала, по мнению Тарасова? Как родилась идея фильма "Стрелы Робин Гуда"? Как режиссер пошутил над Леонидом Кулагиным во время съемок "Черного треугольника"? И в какой картине состоялся актерский дебют Сергея Тарасова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".