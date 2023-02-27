"Звезды советского экрана": Виктор Косых

Два актера – отец и сын. За плечами Ивана Косых 17 лет в кино и более 50 ролей. Его сыну Вите Косых нет и 18 лет, а на его счету уже четыре главные роли. В мае 1968 года редакция журнала "Советский экран" решила познакомить своих читателей с этой актерской семьей поближе.

"Казалось бы, как легко и привольно живется Вите!", – рассуждал корреспондент журнала. "Он каждый день скачет на лошади, водит машину и демонстрирует приемы самбо. Любой мальчишка может ему позавидовать".

Почему Витя Косых так отчаянно хотел получить роль Кости Инночкина в фильме "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен"? Из-за чего он чуть не погиб во время съемок "Неуловимых мстителей"? Какую привилегию он получил во время службы в армии? И чем от него пахло на съемках фильма "Холодное лето пятьдесят третьего"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".