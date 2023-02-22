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22 февраля, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": Евгений Моргунов

"Звезды советского экрана": Евгений Моргунов

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В первые дни нового 1966 года в киосках "Союзпечать" появился свежий номер журнала "Советский экран". Со страниц издания кинематографисты делились с читателями планами на будущее и подводили итоги делам минувшим. В ушедшем году в прокате триумфально прошла комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", которая установила абсолютный рекорд по сборам среди отечественных фильмов. И как результат – обложку "Советского экрана" украсил групповой портрет теперь уже знаменитой троицы: Трус, Балбес и Бывалый. Самым счастливым на снимке выглядит Евгений Моргунов, и на то есть причины. Актер снялся уже в 40 фильмах, но только комедии Леонида Гайдая прославили его на всю страну.

Как товарищ Сталин открыл Евгению Моргунову дорогу в кино? За что актера избили зрители? Как шутка над режиссером Сергеем Герасимовым испортила Моргунову карьеру? Почему неожиданное решение Эльдара Рязанова заставило Гайдая продолжить работу с Моргуновым? Как случайный телефонный звонок изменил личную жизнь актера? И что не поделили Моргунов и Гайдай? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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