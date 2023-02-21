"Звезды советского экрана": Остап Бендер в советском кино

Едва заходит речь об экранизации романов Ильфа и Петрова "Золотой теленок" и "12 стульев", как между киноманами мигом возникают разногласия – чей же Бендер лучше. В ноябре 1986 года журнал "Советский экран" попробовал поставить точку в этом многолетнем споре.

В статье "Веселое действие, серьезный разговор" Марк Захаров – один из режиссеров, кто экранизировал эту бессмертную классику, справедливо заметил, что чаще всего зрители вспоминают только трех актеров – Арчила Гомиашвили, Андрея Миронова и Сергея Юрского. А ведь образ великого комбинатора примеряли на себя не только они.

Кто стал прообразом Остапа Бендера? Как цыганская звезда эстрады спасла Евгения Весника? За что он обиделся на Анатолия Папанова? Кто помог Арчилу Гомиашвили получить роль Остапа Бендера у Леонида Гайдая? И чей Остап Бендер вышел наиболее удачным?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".