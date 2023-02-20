"Звезды советского экрана": Сергей Столяров

В те сентябрьские деньки 1957 года только и было, что разговоров о свежем выпуске журнала "Советский экран". Его обложка стала настоящим украшением не только киосков "Союзпечать", но и стен многих квартир. Ведь так ослепительно улыбаться, так сиять лучистыми глазами мог только один человек – Сергей Столяров. Эталон мужской красоты, он одновременно был лицом советской эпохи и русским былинным героем.

Главному журналу страны о кино оставалось лишь добавить пару штрихов к портрету этого замечательного актера: "Летчики, моряки, инженеры или герои народных сказок – кого бы ни играл Сергей Столяров, он всегда оставался верен самому себе, находя при этом свежие краски и новые оттенки русского национального характера".

Кто спел за Сергея Столярова в фильме "Цирк"? За что актера отлучили от Мосфильма? Как сын Столярова отомстил режиссеру "Цирка" Григорию Александрову? В каком фильме Столяров – младший сыграл своего отца? И почему Сергей Столяров так и не снял собственный фильм? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".