"Звезды советского экрана": "Сто дней после детства"

"Фильм "Сто дней после детства" красив без красивостей, без эффектов на публику", – это фраза о новой картине молодого режиссера Сергея Соловьева, напечатанная в свежем номере журнала "Советский экран". В августе 1975 года фильм вышел в прокат, при этом он уже получил "Серебряного медведя" на фестивале в Западном Берлине – это награда, о которой мечтают все кинематографисты. На Родине фильм только начинает триумфальное шествие, но пока ни режиссер, ни юные актеры не понимают, как изменят их жизнь "Сто дней после детства".

Как Сергей Соловьев решил делать халтуру, а получился шедевр? Каким образом летний дождь заставил режиссера утвердить на главную роль Татьяну Друбич? Почему она не горела желанием сниматься? Как рюши и броши украсили советских пионеров, и почему оператор устроил забастовку? Зачем исполнительница роли Загремухиной вылила чернила себе на платье?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".