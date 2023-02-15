"Звезды советского экрана": "Дом, в котором я живу"

В 1957 году в один пригожий мартовский денек на пустыре неподалеку от Курского вокзала остановилось несколько грузовиков, вышли рабочие. Местные жители с интересом выглядывали из окон. На их глазах затевалась самая настоящая стройка. Ответ на вопрос, кто же станет их соседями, нашелся на страницах газеты "Вечерняя Москва".

Киностудия Горького приглашала юношей и девушек принять участие в пробах к новому фильму. Речь шла о картине "Дом, в котором я живу". В ноябре того же года журнал "Советский экран" посвятил ей целый разворот, где раскрыл пытливым читателям секреты "кинокухни".

Кто из режиссеров картины появился в кадре в качестве актера? Кому Жанна Болотова посвятила свою роль? И от чего ошалел во время съемок Михаил Ульянов? Как Владимир Земляникин рисковал жизнью во время съемок? Кто спел песню "Тишина за Рогожской заставою"? И почему было снято два финала фильма "Дом, в котором я живу"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".