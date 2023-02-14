"Звезды советского экрана": Валерий Носик

В феврале 1967 года журнал "Советский экран" опубликовал большую статью под названием "По-настоящему талантлив", посвященную Валерию Носику. Редакция советовала кинорежиссерам обратить внимание на комедийный дар актера.

Дело в том, что за девять лет работы в кино Носик снялся уже в 20 фильмах, но из них всего два были комедиями. Удивительно, но факт: Валерий Носик играл большие серьезные роли в картинах известных режиссеров, но они не особенно прославили актера. Зато по-настоящему популярным его сделал маленький эпизод в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Как необычная фамилия помогла Носику получить первую роль в кино? Почему улучшение жилищных условий разрушило его семью? Как игра в карты прославила Валерия Носика? Почему, став знаменитым, он начал отказываться от ролей? И как советская авиация помогла ему найти новую жену?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".