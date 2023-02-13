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Культура

"Звезды советского экрана": Михаил Светин

"Звезды советского экрана": Михаил Светин

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Март 1975 года. Первые весенние деньки порадовали советских граждан не только погодой, но и выходом нового выпуска журнала "Советский экран". Опытные читатели сразу же пролистывали до середины, где сообщалось о кинопремьерах. На этот раз статья вызывает повышенный интерес – идут съемки новой комедии Леонида Гайдая "Не может быть!". В компании прославленных мастеров комедии новое лицо – начинающий актер Михаил Светин.

Как неудачные кинопробы привели Михаила Светина в кинематограф? Чем он обидел Георгия Данелию? Как Георгий Бурков спас Светину жизнь? Почему он так и не снялся у Эльдара Рязанова? И как смертельно обидел Леонида Гайдая? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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